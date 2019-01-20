Центральний залізничний вокзал у Києві почала патрулювати поліція

Центральний залізничний вокзал у Києві знову патрулюють правоохоронці.

Відсьогодні за дотриманням громадського порядку на столичному вокзалі слідкуватиме Сервісна служба Національної поліції.

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При цьому чергуватимуть правоохоронці цілодобово, і не лише на території, а й у поїздах, що прибувають на станцію. Як повідомили в Укрзалізниці, залучення силовиків до патрулювання пов’язане зі скаргами людей на жебраків, безхатченків, нелегальних торговців та інші правопорушення.

Після ліквідації в 2015-му році транспортної міліції правоохоронці на вокзалі не чергували. Як наслідок, кількість скарг на пограбування та інші злочини помітно зросла.

До слова, американський есмінець прямує в Чорне море.

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