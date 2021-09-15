Історичний рекорд: ціна на газ у Європі перевищила $842 за тисячу кубометрів

На тлі зниження запасів газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону ціни на блакитне паливо у Європі сягнули історичних максимумів.

Котирування на головному хабі Європи TTF у Нідерландах вранці 15 вересня сягнули майже $842,5 за тисячу кубометрів, або €68,9 за МВт.год.

Тобто з початку вересня ціна на газ у Європі зросла більш як на 30%.

Серед причин зростання цін – відмова Газпрому бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так Росія шантажує Європу для прискорення сертифікації газопроводу Північний потік-2. З кінця серпня вона припинила закачування газу в два сховища Німеччини.

13 вересня у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомили, що отримали всі документи на сертифікацію Північного потоку-2 як незалежного газотранспортного оператора. Їх розгляд може розтягнутися на чотири місяці.

Тобто до 8 вересня 2022 року Bundesnetzagentur має підготувати звіт. А далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ.

Джерело: ICE