Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Нових Санжар, куди мають приїхати евакуйовані з китайського міста Ухань.

Міністр запевнив, що евакуйовані українці здорові. Він зазначив, що 10 днів інкубаційного періоду вони вже пройшли, симптомів хвороби немає.

Арсен Аваков запевнив, що евакуйовані проходитимуть процедуру обсервації разом із медиками, поліцейськими та представниками інших служб, які їх супроводжували в літаку. Він також додав, що місцеві жителі не перетинатимуться з ними.

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У МВС також закликали громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися публічного порядку і з розумінням поставитися до необхідності вжиття тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян та іноземців, які потребують допомоги.

Нагадаємо, евакуйованих з Китаю українців розмістять у санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Там за ними наглядатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також повідомив, що поліція, рятувальники та інші структури МВС забезпечать безпеку і спокій евакуйованих під час карантину.

Раніше Факти ICTV публікували фото номерів санаторію в Нових Санжарах.

Фото: Олег Синєгубов