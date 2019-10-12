У Вінниці реставратори відтворили бій за визволення міста військами УНР

Початок ХХ століття. Вінниця на певний час стала столицею України, і саме за неї точилися найзапекліші бої. Реставратори практично з усієї держави приїхали до Вінниці аби відтворити перемогу військ УНР, які змогли подолати окупантів, що підійшли впритул до міста.

Найзапекліший бій за перемогу і визволення Вінниці відтворили понад 200 реставраторів. Війську УНР перемагати вдавалось нечасто. Тож перемога армії республіки у 1919 році – чи не найприємніший факт того історичного періоду. Реставратори називають це відтворення реконструкцією за мир. І все, що відбувалось століття тому перегукується із сьогоденням.

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Один із найважчих боїв називають Чотирикутником смерті. Тоді війська УНР опинились в оточенні білогвардійських, більшовицьких та польських військ. Четвертим ворогом був тиф, від якого гинуло українське військо. Наступ проти денікінців та білогвардійців і перемогу реставратори відпрацьовували рік. Збирали не лише точні образи вояків, а й усю історичну правду.

Визволення Вінниці – це старт визвольного руху у 1919-му. Відтоді УНР почала здобувати низку перемог. Реставратори люблять відтворювати позитивні історії, бо саме вони показують, як об’єднавшись, українці можуть боронити рідний край.

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