Відтягнув побратима від палаючого гелікоптера: історії народних героїв Донбасу

За роки війни подвигами на фронті відзначились тисячі наших бійців, історії яких варті цілих фільмів. Факти ICTV сьогодні розкажуть історії двох народних героїв з різних підрозділів, які працювали на одну мету – захистити Україну.

Щоденно по позиціях ворога працює наша авіація. Серед пілотів Мі-24 підполковник Валентин Цигульський за плечима якого кілька миротворчих місій. Та 4 червня його політ над Донбасом міг стати останнім.

Палаюча машина впала з висоти 80 метрів. Валентин та його напарник від падіння втратили свідомість. Чоловік на мить отямився та, попри травми хребта, відтягнув непритомного побратима від гелікоптера, що міг вибухнути.

Офіцер зізнається, покинути напарника не мав права. За цей вчинок Валентин Цигульський отримав орден Народний герой.

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Олена на псевдо Київ п’ять років відвоювала в артилерії. Завдяки вправності та дисципліні дослужилась до командира мінометної батареї.

Часто жінка сама ставала прикладом для побратимів. Як мотивація – якщо вона здатна вправно воювати, чому чоловіки цього не можуть. Жінка сама виїздила з мінометним розрахунком на бойові завдання. Відчуття страху зникало, коли даєш потужну відповідь.

До слова, на передовій посилюється напруження. Авдіївка регулярно фігурує у зведеннях.

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