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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

З 1 квітня працюючим пенсіонерам індексують виплати

З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій, але не для всіх пенсіонерів.

Пенсія

Пенсійний фонд проведе індексацію виплат працюючим пенсіонерам, яким пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року.

Зокрема, перерахунок проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія.

Це означає, що збільшення виплат визначається для кожного індивідуально.

Індексація у квітні торкнеться приблизно 2 млн пенсіонерів. Для перерахунку пенсій їм не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

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З 1 березня пенсії підвищили для 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж.

Після індексації мінімальна пенсія підвищилася з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків.

Джерело: Пенсійний фонд

Фото: Dreamstime

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