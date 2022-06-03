Червень, 03 в 19:18

В Україні планують відбирати майно в осіб, які підтримали військову агресію Росії проти нашої держави чи співпрацювали з окупантами, тобто в колаборантів. Конфіскація активів передбачає три етапи.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр юстиції України Денис Малюська.

Він пояснив, що існує безліч механізмів конфіскації майна: через вироки суду, кримінальні провадження, через застосування Радою нацбезпеки і оборони санкцій, а також через рішення Вищого антикорупційного суду. Все залежить від конкретних обставин справи.

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Що стосується стягнення майна на користь України з колаборантів, то йдеться про такі три етапи: санкції, зібрання доказів, рішення суду.

Перший етап передбачає запровадження санкцій щодо колаборанта згідно з рішенням РНБО.

– Для застосування санкцій РНБО необхідно, щоби хтось із її членів ініціював таке подання. Зазвичай це ініціатива Кабміну. Вноситься проєкт розпорядження, РНБО голосує, далі указ президента – і маємо санкції, – нагадав Малюська.

На другому етапі, за його словами, міністерство збиратиме докази, які згодом передасть до Вищого антикорупційного суду.

– Другий етап – це зібрання Мін’юстом письмових, офіційних доказів того, що дії особи підпадають під один із 22 критеріїв, визначених законом. Щойно такі докази зібрано – Міністерство юстиції звертається із заявою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із тим, щоби активи у такої особи відібрати, передати у дохід держави, – зазначив Малюська.

Третій етап конфіскації активів у колаборантів – це безпосередньо рішення суду.

Міністр наголосив, що очікує на перші процеси за такою процедурою протягом найближчих тижнів. За словами Малюськи, ці судові процеси відбуватимуться швидко, оскільки законодавством встановлено короткі терміни для розгляду подібних справ.

– Це будуть стрімкі провадження. І важливо також, що Вищий антикорупційний суд – це незалежний, реформований суд, до якого є висока довіра у суспільства. Тому ми сподіваємося на чесний і справедливий розгляд, – додав Малюська.

Він уточнив, що якщо суд постановить забрати майно на користь держави, то буде визначена державна компанія, яка займатиметься керуванням такими активами (йдеться передусім про компанії, великий бізнес). Що стосується активів фізосіб, то в 99% випадків відбуватиметься продаж майна.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію активів осіб, які підтримали повномасштабну агресію Росії проти України. Відповідальним за пошук активів і звернення до суду визначили Міністерство юстиції.