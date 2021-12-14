Вартість газу, брак вугілля та інфляція в Україні: що обговорювали на Свободі слова

Напередодні в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV гості програми говорили про те, чи готова Україна до енергетичної та економічної кризи, та що буде з цінами на продукти.

Також в ефірі обговорили вартість газу, брак вугілля та рівень інфляції.

Понад 40% українців наразі живуть за межею бідності. Ціни на продукти піднімаються, інфляція зростає, а доходи громадян залишаються на попередньому рівні.

Колишній очільник уряду Володимир Гройсман зазначає, що наступного року економічний добробут людей навряд чи покращиться, адже це не закладено у бюджеті на 2022 рік.

– Це проблема є дуже серйозною, кричущою і потребує негайного реагування, в принципі, ще у 2021 році. Але 22-й рік не проглядається сьогодні кращим, тому що мінімальна заробітна плата наступного року в країні зросте лише на 3%, – сказав Гройсман.

При цьому представники уряду і Офісу президента вважають, що нинішня інфляція – 10% – зумовлена світовими тенденціями, а харчі в країні дорожчають через ринкову економіку. При цьому стримувати цінники штучно – неправильно, бо тоді більшість продуктів зникне з прилавків. Виробникам вигідніше буде їх імпортувати.

Юлія Свириденко, міністерка економіки України, зазначає, що зростання відбувається, бо “ми працюємо на світових ринках”.

– Якщо ми кажемо про світові ринки, то ми вплинути на ціни на газ на світових ринках, на залізну руду на світових ринках, на агропродукцію, на жаль, не можемо, – прокоментувала Свириденко.

При цьому у владі наголошують, що для українців платіжки за опалення цьогоріч майже не змінилися, і, що світову енергетичну кризу Україна пройде без проблем – зриву опалювального сезону чи віялових відключень не буде.

В Україні з 15 атомних блоків працює 14. А запаси вугілля будуть поповнюватися завдяки імпорту – щомісяця в Україну збираються завозити від шести до восьми морських суден.

– На сьогодні два судна вже розвантажують у портах, ще близько шести суден ми очікуємо до кінця грудня. Далі щомісяця – січень, лютий, березень – такі ж обсяги вугілля ми будемо імпортувати. І я очікую, що на наших складах до кінця року буде близько 800 тисяч тонн вугілля, – сказав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

В опозиції наголошують, що віялові відключення в регіонах уже відбуваються. Щоправда, енергетичні компанії називають це плановим обслуговуванням мереж. Крім того, нардепи критикують енергетичну і економічну політику уряду, адже зарплати і пенсії українців не встигають за цінами.

– Лише цього року буквально тиждень тому держава виділила 23 мільярди гривень з державного бюджету наших з вами спільних грошей для того, щоб погасити борги, які утворили в теплокомуненерго, – сказала нардепка від Голосу Інна Совсун.

На думку гостей програми, економіку країни може врятувати справжня, а не фейкова боротьба з корупцією, реформи в судовій та правоохоронній галузях.

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