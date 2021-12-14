Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Вартість газу, брак вугілля та інфляція в Україні: що обговорювали на Свободі слова

Олег Корнієнко Журналіст Факти ICTV Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Напередодні в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV гості програми говорили про те, чи готова Україна до енергетичної та економічної кризи, та що буде з цінами на продукти.

Також в ефірі обговорили вартість газу, брак вугілля та рівень інфляції.

Понад 40% українців наразі живуть за межею бідності. Ціни на продукти піднімаються, інфляція зростає, а доходи громадян залишаються на попередньому рівні.

Читайте
Ціни на газ - це дія Росії: Шуляк про причини подорожчання

Колишній очільник уряду Володимир Гройсман зазначає, що наступного року економічний добробут людей навряд чи покращиться, адже це не закладено у бюджеті на 2022 рік.

– Це проблема є дуже серйозною, кричущою і потребує негайного реагування, в принципі, ще у 2021 році. Але 22-й рік не проглядається сьогодні кращим, тому що мінімальна заробітна плата наступного року в країні зросте лише на 3%, – сказав Гройсман.

При цьому представники уряду і Офісу президента вважають, що нинішня інфляція – 10% – зумовлена світовими тенденціями, а харчі в країні дорожчають через ринкову економіку. При цьому стримувати цінники штучно – неправильно, бо тоді більшість продуктів зникне з прилавків. Виробникам вигідніше буде їх імпортувати.

Читайте
Це результат діяльності розвинутих країн: Свириденко про інфляцію в Україні

Юлія Свириденко, міністерка економіки України, зазначає, що зростання відбувається, бо “ми працюємо на світових ринках”.

– Якщо ми кажемо про світові ринки, то ми вплинути на ціни на газ на світових ринках, на залізну руду на світових ринках, на агропродукцію, на жаль, не можемо, – прокоментувала Свириденко.

При цьому у владі наголошують, що для українців платіжки за опалення цьогоріч майже не змінилися, і, що світову енергетичну кризу Україна пройде без проблем – зриву опалювального сезону чи віялових відключень не буде.

В Україні з 15 атомних блоків працює 14. А запаси вугілля будуть поповнюватися завдяки імпорту – щомісяця в Україну збираються завозити від шести до восьми морських суден.

– На сьогодні два судна вже розвантажують у портах, ще близько шести суден ми очікуємо до кінця грудня. Далі щомісяця – січень, лютий, березень – такі ж обсяги вугілля ми будемо імпортувати. І я очікую, що на наших складах до кінця року буде близько 800 тисяч тонн вугілля, – сказав заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

В опозиції наголошують, що віялові відключення в регіонах уже відбуваються. Щоправда, енергетичні компанії називають це плановим обслуговуванням мереж. Крім того, нардепи критикують енергетичну і економічну політику уряду, адже зарплати і пенсії українців не встигають за цінами.

– Лише цього року буквально тиждень тому держава виділила 23 мільярди гривень з державного бюджету наших з вами спільних грошей для того, щоб погасити борги, які утворили в теплокомуненерго, – сказала нардепка від Голосу Інна Совсун.

На думку гостей програми, економіку країни може врятувати справжня, а не фейкова боротьба з корупцією, реформи в судовій та правоохоронній галузях.

Читайте
Ключові позиції в платіжках - стабільні: ОП про вартість комунальних послуг

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міністр економіки пояснила причини підвищення цін в Україні
Міністр економіки пояснила причини підвищення цін в Україні
Це результат діяльності розвинутих країн: Свириденко про інфляцію в Україні
Це результат діяльності розвинутих країн: Свириденко про інфляцію в Україні
До Ради викликають Шмигаля із підсумковою доповіддю про ситуацію в Україні
До Ради викликають Шмигаля із підсумковою доповіддю про ситуацію в Україні
Через негоду на Вінниччині без світла залишилося кілька населених пунктів
Через негоду на Вінниччині без світла залишилося кілька населених пунктів
Українці більше побоюються зростання тарифів та економічної кризи, ніж загострення війни – опитування
Українці більше побоюються зростання тарифів та економічної кризи, ніж загострення війни – опитування
Суд дав дозвіл на затримання екс-міністра Демчишина у справі про вугілля з ОРДЛО
Суд дав дозвіл на затримання екс-міністра Демчишина у справі про вугілля з ОРДЛО
Рада цього року не встигне ухвалити законопроект Зеленського про економічний паспорт – Стефанчук
Рада цього року не встигне ухвалити законопроект Зеленського про економічний паспорт – Стефанчук
До Ради внесли законопроект про спецрежим для бізнесу на території Донбасу
До Ради внесли законопроект про спецрежим для бізнесу на території Донбасу
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка