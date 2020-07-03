Відпочинок у Богуславі: туристичні місця та історія міста

Місто із тисячолітньою історією, і неймовірними краєвидами. Маленький Богуслав за 120 кілометрів від Києва туристи не надто знають. Але побувати там варто.

Богуславу майже тисяча років. За однією з легенд, Ярослав Мудрий відбивши у цих місцях навалу кочівників, вигукнув: Богу слава, і звелів збудувати місто-фортецю. У часи татарських набігів з’явилася легенда про Марусю Богуславку. Чи реальна це людина – не відомо.

Народні думи розповідають, що вона – як і Роксолана, потрапила у полон, закохала у себе турецького султана. І користаючись довірою, визволила 700 українських бранців. Тут жила Марко Вовчк і народився Іван Сошенко, який викупив із кріпацтво Тараса Шевченка.

Маленький Богуслав має туристичні вказівники. Їх створили завдяки петиції, яку люди підтримали, а влада мусила задовольнити волю містян.

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Там є місце, якого немає на туристичній карті.

Майя Сімак – завідувач місцевого садочка. На його території розташований вхід у підземелля, якому кількасот років. Мережею підземель пронизане все місто.

Але більшість туристів приїздять до Богуслава помилуватися природою.

Там є місцина, яка у народі називається ямою. Це надзвичайно красиве місце – міський пляж. Зазвичай тут дуже людно, але зараз людей майже немає, тож можна сміливо зняти маску і подихати свіжим повітрям. Місця для купання на будь-який смак.

Україна різноманітна на місця для відпочинку. Курортний сезон в Одесі стартував лише на початку червня, майже на місяць пізніше, ніж зазвичай. Та на кожен вікенд туристів більшає в рази.

Ціни на оренду житла порівняно з минулим роком не змінилися – доба в однокімнатній квартирі коштуватиме від 500 грн. Втім, роботи у ріелторів не так багато.

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