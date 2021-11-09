Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Відсторонення від роботи невакцинованих освітян: яка ситуація в регіонах

Катерина Курбанова Христина Венгеляускайте

В Україні вже є перші випадки, коли невакцинованих освітян відсторонили від роботи. Зокрема, на Волині близько тисячі таких вчителів.Тут майже половина шкіл на дистанційному навчанні. Жодної школи, де імунізовано увесь персонал, немає і в Луцьку. Та поки Волинь у червоній зоні 5-11 класи навчатимуться онлайн.

Керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів, що нині відсоток вакцинації – понад 95, в закладах дошкільної освіти – понад 91%.

– Працівників, які мають одну вакцину, відсторонити від роботи не можуть керівники заклади освіти, бо це буде незаконно. Водночас вони не можуть працювати в очному форматі, – пояснив він.

А у Дніпрі повністю вакциновані 94% педагогів. Від роботи відсторонені близько сотні співробітників дитсадків та шкіл.

Начальник відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Шовкова каже, що у них 207 освітят мають протипоказання для вакцинації, або ж вони перехворіли, і щеплення відтерміновується на деякий час.

– Такі працівники мають принести довідку форми 028, де сімейний лікар вкаже, на який термін відтерміновано, або це буде абсолютне протипоказхання. Ми порахували, що на 15 листопада у нас майже 99% буде вакциновано двома дозами, тобто матимуть зелені сертифікати і заклади працюватимуть у звичайному режимі, – наголосила вона.

Зараз у Дніпрі у звичному режимі працюють 87 шкіл. Повернулась до офлайн-режиму школа №15. Через стан здоров’я кілька вчителів не змогли зробити щеплення, відтак доводилось працювати дистанційно.

У Харкові жодного вчителя не відсторонили. За даними міського департаменту освіти, всі зі щепленням, за винятком тих, хто має протиказання. А в області у перший день нововведень відсторонено 105 освітян та понад три десятки вихователів дитсадків.

Під санкціями і чиновники – 10 нещеплених співробітників обласної та районних держадміністрацій тимчасово не працюють і зарплату їм не нараховуватимуть.

Загалом в Україні 93% освітян отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. Найвищі показники вакцинації серед освітян у Хмельницькій, Миколаївській, Київській, Харківській та Донецькій областях.

Найбільше навчальних закладів працюють дистанційно на Одещині та Волині.

Читайте
Відсторонення від роботи: кому з невакцинованих українців заборонили працювати з 8 листопада

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Церква на шляху боротьби з пандемією: як різні духовенства ставляться до вакцинації
Церква на шляху боротьби з пандемією: як різні духовенства ставляться до вакцинації
”Амністія” для власників фальшивих Covid-сертифікатів: у Нацполіції розповіли, кого вона стосуватиметься
”Амністія” для власників фальшивих Covid-сертифікатів: у Нацполіції розповіли, кого вона стосуватиметься
Черкаська область переходить до червоної зони
Черкаська область переходить до червоної зони
ЄС виключив Україну із зеленого списку країн
ЄС виключив Україну із зеленого списку країн
Невакцинованими залишаються 10% освітян – Шкарлет
Невакцинованими залишаються 10% освітян – Шкарлет
До них не достукалися міністри та лікарі – Досенко про вакцинацію серед груп ризику
До них не достукалися міністри та лікарі – Досенко про вакцинацію серед груп ризику
В Україну уже завезли майже 31 млн доз вакцини – Ляшко
В Україну уже завезли майже 31 млн доз вакцини – Ляшко
Відсторонення від роботи невакцинованих: як відбувається і чи можуть звільняти працівників
Відсторонення від роботи невакцинованих: як відбувається і чи можуть звільняти працівників
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка