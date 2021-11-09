Відсторонення від роботи невакцинованих освітян: яка ситуація в регіонах

В Україні вже є перші випадки, коли невакцинованих освітян відсторонили від роботи. Зокрема, на Волині близько тисячі таких вчителів.Тут майже половина шкіл на дистанційному навчанні. Жодної школи, де імунізовано увесь персонал, немає і в Луцьку. Та поки Волинь у червоній зоні 5-11 класи навчатимуться онлайн.

Керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів, що нині відсоток вакцинації – понад 95, в закладах дошкільної освіти – понад 91%.

– Працівників, які мають одну вакцину, відсторонити від роботи не можуть керівники заклади освіти, бо це буде незаконно. Водночас вони не можуть працювати в очному форматі, – пояснив він.

А у Дніпрі повністю вакциновані 94% педагогів. Від роботи відсторонені близько сотні співробітників дитсадків та шкіл.

Начальник відділу кадрової роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Шовкова каже, що у них 207 освітят мають протипоказання для вакцинації, або ж вони перехворіли, і щеплення відтерміновується на деякий час.

– Такі працівники мають принести довідку форми 028, де сімейний лікар вкаже, на який термін відтерміновано, або це буде абсолютне протипоказхання. Ми порахували, що на 15 листопада у нас майже 99% буде вакциновано двома дозами, тобто матимуть зелені сертифікати і заклади працюватимуть у звичайному режимі, – наголосила вона.

Зараз у Дніпрі у звичному режимі працюють 87 шкіл. Повернулась до офлайн-режиму школа №15. Через стан здоров’я кілька вчителів не змогли зробити щеплення, відтак доводилось працювати дистанційно.

У Харкові жодного вчителя не відсторонили. За даними міського департаменту освіти, всі зі щепленням, за винятком тих, хто має протиказання. А в області у перший день нововведень відсторонено 105 освітян та понад три десятки вихователів дитсадків.

Під санкціями і чиновники – 10 нещеплених співробітників обласної та районних держадміністрацій тимчасово не працюють і зарплату їм не нараховуватимуть.

Загалом в Україні 93% освітян отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. Найвищі показники вакцинації серед освітян у Хмельницькій, Миколаївській, Київській, Харківській та Донецькій областях.

Найбільше навчальних закладів працюють дистанційно на Одещині та Волині.

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