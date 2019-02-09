Відсутність пожежної сигналізації та заблоковані шляхи евакуації: небезпека в новобудовах

Неізольована електропроводка, відсутність пожежної сигналізації та гідрантів, а ще заблоковані шляхи евакуації та сусідство з небезпечними об’єктами. Саме в таких умовах живе більшість українців, які купили чи орендували квартиру в новобудовах.

За даними надзвичайників, лише у столиці майже кожна друга нова висотка немає навіть елементарного вогнегасника.

За все у комплексі відповідає балансоутримувач. Але представник керуючої контори розводить руками і у всіх бідах звинувачує забудовника та українське законодавство.

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Останні 4 роки моніторити ситуацію не мали права навіть рятувальники. Уряд забороняв будь-які перевірки бізнесу. Тож надзвичайники радять: перед тим, як купувати чи орендувати житло у новобудовах люди мають самі подбати про безпеку. Принаймні, хоча б перевірити, чи є в будинку вогнегасники, пожежні гідранти та шляхи евакуації. А ще не варто перетворювати сходові клітини на власні склади.

До слова, Факти ICTV продовжують з’ясовувати, як же українцям заощадити на опаленні. Нині гарна альтернатива газу – це пелети і брикети.

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