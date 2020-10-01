Обстріли бойовиків з окупованих території, умисний підпал, самозаймання трави та лісу через погоду, необережне поводження з вогнем – це основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області, які розглядає слідство в рамках семи кримінальних справ.

В Офісі генпрокурора повідомили, що попередня правова кваліфікація – порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 1, 2 ст. 270 ККУ).

Роботу слідчих для встановлення усіх обставин ускладнює задимлення території.

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Пожежі на Луганщині

30 вересня на Луганщині сталося 146 пожеж, з яких 116 – локалізовано та ліквідовано. На 30 ділянках нині працюють рятувальники.

Орієнтовна площа, охоплена вогнем, складає понад 11 тис. га.

Станом на вечір 1 жовтня загинули 11 людей, ще 17 з опіками та отруєнням чадним газом госпіталізовано.

Точна кількість загиблих, постраждалих та розмір збитків, завданих пожежами, встановлюється.