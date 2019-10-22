Вклали гроші в нікуди: чому мешканці Рубіжного не можуть заселитися у нові квартири

За 20 км від Лисичанська розташоване Рубіжне. Там немало проблем для тих, хто тікав від російських найманців та окупантів. Людям ніде жити, але влада звітує про збільшення житлового фонду для переселенців.

З початку війни на сході, влада постійно наголошує: ті, хто залишив житло на окупованих територіях, згодом отримають нове. Та сказати – не означає зробити. Уже рік заморожена 9-поверхівка на 109 квартир для біженців з окупованих районів ОРДЛО.

Люди мали б заселитись в будинок ще на початку року, однак щодня їхні перспективи ставали туманнішими.

Ззовні всі роботи виконані, всередині квартири та під’їзди – не готові. На зведення житла область виділила 72 млн бюджетних коштів. Гроші освоїли, проте не всі – 10 млн зависло у повітрі, бо підрядник, не закінчивши роботи, покинув об’єкт. Зараз біля будмайданчика порожньо – всі двері зачинені.

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На об’єкті роботи не ведуть, але в обласній адміністрації кажуть, що будівництво триває, а паралельно і суди з приводу доцільності використаних коштів. Проте, коли воно завершиться – не кажуть, бо не знають, коли з’явиться підрядник. Хто отримає квартири першими – теж невідомо, бо будинок не введений в експлуатацію.

Поки чиновники вирішують, кому дістануться метри, пайовики, які ще у 90-х вклали гроші у будівництво – а таких 13 родин – продовжують штурмувати кабінети чиновників і судів. Та подати до суду люди теж не можуть. Бо будинок не введено в експлуатацію. Чи дістанеться багатоповерхівка переселенцям – теж велике питання. Тепер вона за іншою адресою, отже може дістатися й іншим власникам. Зараз із цією аферою має розібратися прокуратура.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи законне будівництво нового ТРЦ на Лісовій.

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