Вибори 2019 і війна на Донбасі – головні теми на Українському сніданку у Давосі

Традиційно Український сніданок у Давосі збирає черги. Багато учасників всесвітнього економічного форуму саме з нашого ланчу починають свій робочий день. За увагу провідних світових політиків, бізнесменів, громадських діячів треба поборотися. Тож необхідно викласти і те, що вдалося зробити, і про плани на майбутнє.

Унікальність Українського сніданку в можливості почути з перших вуст творців світової політики про те, що дійсно важливо для нашої держави. Зокрема, про чітку підтримку у війні з Росією.

Читайте: Економічний форум у Давосі: можливості України у 2019

Прогнози, озвучені на українському сніданку – справджуються. Ще 2017-го Роберт Гейтс переконував – новообраний президент США Дональд Трамп, незважаючи на ексцентричність, не гратиме з Кремлем у великий обмін, Вашингтон не здасть Україну, в обмін на Сирію. Так і сталося.

Провідні європейські керманичі дають поради, як швидше досягти європейських стандартів у політиці й економіці. Вже сьогодні на українському сніданку обговорюють виклики, що постають перед Україною, та альтернативи, які відкриваються перед нею майбутні президентські вибори.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кличко обговорив з мерами Давоса та Сент-Галлена впровадження smart-технологій.

Опубліковано Cічень, 24 в 9:46



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.