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Бійка зі стріляниною на Лісовий: у Києві кавказці жорстоко побили двох чоловіків

У Києві поблизу станції метро Лісова сталася бійка зі стріляниною.

У Києві поблизу станції метро Лісова (біля парку Кіото) кілька людей кавказької національності побили двох осіб, повідомляє Інформатор.

Очевидець розповів, що близько п’яти осіб запекло били двох чоловіків.

– Вони вистрілили з пневматичної зброї і розбили одному обличчя, після чого постраждалий підбіг до автомобіля кривдників і почав ламати двері. Нападники повалили його на землю і били ногами. Потім чоловіка вдарили головою об кут автобуса, який стояв поруч. Зі слів свідка, постраждалий чоловік був ініціатором бійки, – йдеться у повідомленні.

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Коли нападники помітили, що очевидці викликали швидку та поліцію, вони швидко сіли в автомобіль ВАЗ 2107 та зникли з місця злочину. Поліція ввела в дію план Перехоплення.

До слова, на Кільцевій дорозі у Києві близько 1.00 водій Honda Accord Sport на смерть збив двох пішоходів-порушників.

Фото: Інформатор

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