Виснажені, але не порожні: як видобувають газ із родовищ в Україні
Україна здатна забезпечити себе власним блакитним паливом. У наших надрах – сотні мільярдів кубометрів. Проте видобути їх не так просто.
Старі родовища неминуче виснажуються, а розробляти нові заважає брак інвестицій і спротив місцевих депутатів. Утім, вітчизняні газовики знайшли спосіб не збавляти обертів і надати друге дихання діючим свердловинам.
Втративши перспективні морські родовища, газовики зосередилися на виснажених на суходолі. Виявляється, з них можна викачати більше. Зокрема, завдяки бурінню горизонтальних свердловин у старих вертикальних. Таким чином дістаються до глибших, досі недоступних покладів газу.
При цьому бурити вертикальну свердловину з нуля не потрібно, а це значно пришвидшує і здешевлює процес.
Освоювати новий метод українським газовикам допомагають білоруські, китайські та інші іноземні партнери. У світі цю технологію використовують уже десятиліттями.
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Нагадаємо, що раніше у Нафтогазі заявили, що постанова, яка передбачає зниження ціни на газ для населення, неможлива для виконання, бо вона суперечить іншим постановам уряду.