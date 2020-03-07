Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Як на Рівненщині військові підтримують сім’ї загиблих бійців ООС

На Рівненщині військові взялися підтримувати сім’ї загиблих на Сході України. Адже з’ясувалося, що багато хто просто соромиться просити про допомогу. Дехто, залишившись без батька, чоловіка чи сина взагалі ледве зводять кінці з кінцями. Тому керівництво оперативного командування Захід вирішило започаткувати таку неофіційну програму, залучивши усіх хто може допомогти.

Вони закликають не ігнорувати, не відвертатися, а просто піклуватися, бо зазвичай такі родини потребують елементарного. Почали з родини посмертно нагородженого Героя України Андрія Волоса, який прикриваючи свого командира загинув від кулі снайпера на День конституції в 2018 році. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, Україна обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на черговому засіданні ТКГ.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Компліменти між обстрілами. Захисники України привітали жінок із 8 березня
Компліменти між обстрілами. Захисники України привітали жінок із 8 березня
Сили ООС зазнали втрат на Донбасі внаслідок обстрілів і підриву БМП
Сили ООС зазнали втрат на Донбасі внаслідок обстрілів і підриву БМП
Зеленський дав Путіну рік на завершення війни на Донбасі – The Guardian
Зеленський дав Путіну рік на завершення війни на Донбасі – The Guardian
Військовим ЗСУ обмежать “активність” в інтернеті – Міноборони
Військовим ЗСУ обмежать “активність” в інтернеті – Міноборони
Ті, хто дивляться з небес: в Міноборони вшанували пам’ять жінок, що загинули на Донбасі
Ті, хто дивляться з небес: в Міноборони вшанували пам’ять жінок, що загинули на Донбасі
Україна обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на черговому засіданні ТКГ – Кулеба
Україна обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на черговому засіданні ТКГ – Кулеба
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, четверо поранених
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, четверо поранених
Сім обстрілів і п’ятеро поранених: як пройшла доба на Донбасі
Сім обстрілів і п’ятеро поранених: як пройшла доба на Донбасі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка