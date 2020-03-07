Як на Рівненщині військові підтримують сім’ї загиблих бійців ООС

На Рівненщині військові взялися підтримувати сім’ї загиблих на Сході України. Адже з’ясувалося, що багато хто просто соромиться просити про допомогу. Дехто, залишившись без батька, чоловіка чи сина взагалі ледве зводять кінці з кінцями. Тому керівництво оперативного командування Захід вирішило започаткувати таку неофіційну програму, залучивши усіх хто може допомогти.

Вони закликають не ігнорувати, не відвертатися, а просто піклуватися, бо зазвичай такі родини потребують елементарного. Почали з родини посмертно нагородженого Героя України Андрія Волоса, який прикриваючи свого командира загинув від кулі снайпера на День конституції в 2018 році. Деталі у сюжеті Катерини Курбанової.

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