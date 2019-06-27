Високі тарифи в Україні обумовлені зобов’язаннями країни зробити ціни на газ, як в Європі.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що високі тарифи в Україні пов’язані з зобов’язаннями, які країна взяла на себе у 2008 році, підписавши документ, у якому передбачається підвищення цін на газ до рівня європейських країн.

Читайте: Ціну на газ для населення знизять – коли і на скільки

– Тарифи – це неминучість. І це рішення, яке прийнято не вчора і не позавчора. Це був вимушений захід і цей вимушений захід – це зобов’язання самої України. Тому сьогодні потрібно боротися за дві речі – щоб люди більше заробляли і, безумовно, менше витрачали, – сказав він.

За словами Гройсмана, знизити тарифи реально і для цього необхідно відмовитися від покупки газу за кордоном і почати видобувати його в Україні.

Нагадаємо, Нафтогаз у червні знизив ціну природного газу для населення на 7,3% – до 5553,89 грн за тисячу кубометрів.

Джерело: В гостях у Гордона