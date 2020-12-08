Як захистити себе від хвороб серця і судин – заходи профілактики

Серцево-судинні захворювання є причиною понад 60% смертей в Україні. Щоб мінімізувати ризики, кожен має знати причини виникнення цих хвороб та дотримуватися простих правил для їх профілактики.

Серед основних причин лікарі виділяють надлишкову вагу, низьку фізичну активність, підвищений артеріальний тиск, куріння, а також супутні хвороби – наприклад, діабет.

Надлишкова вага та неправильне харчування

Кожен другий українець має проблеми з вагою, що є наслідком переїдання, неконтрольованого вживання висококалорійної їжі, напоїв та солі.

Виправити ситуацію допоможе консультація з лікарями, які мають скорегувати денний раціон. Це важливо, адже правильний серцевий ритм та еластичні судини знижують ризик утворення тромбів.

Стрес

Стрес більш ніж вдвічі збільшує ризик хвороб серця і судин. Тому спеціалісти радять вчитися контролювати емоції, налагодити режим сну, розділяти роботу та відпочинок.

Підвищений артеріальний тиск

Кожен третій українець має підвищений артеріальний тиск, хоча часто не знає про це. Водночас у 25% на тлі цих проблем виявляють серцево-судинні ускладнення.

Тому, щоб знати свою норму і контролювати показники, варто консультуватися з лікарями.

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Низька фізична активність

Лише 3% українців приділяють достатньо часу фізичній активності. Тому важливо ввести у звичку щоденні прогулянки та близько 25-40 хвилин – на легкі вправи.

Шкідливі звички

Щороку 50 тис. українців помирають від серцево-судинних захворювань, які спричинені курінням. Схожа ситуація із надмірним вживанням алкоголю. Він провокує проблеми з артеріальним тиском, психічні розлади, проблеми з вагою. Тому важливо оцінювати ризики для власного здоров’я і відмовлятися від шкідливих звичок.

За даними досліджень голландських вчених, апельсиновий сік є якщо не панацеєю, то гарною профілактикою для людей, схильних до серцево-судинних захворювань.