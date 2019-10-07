Які професії зникнуть через 10 років і на кого краще вчитися

Людей замінять роботи, і станеться це за прогнозами вчених вже за років 20. Зникнуть понад півсотні професій, натомість з’явиться майже 200 нових.

Так, на Київщині робот зварює деталі до сільгосптехніки на заводі. Працює швидко і без помилок. Люди лише контролюють та програмують машину. Її рухи відпрацьовують за допомогою пульта.

Роботи в Україні працюють на кількох cотнях підприємств. А, наприклад, у Сінгапурі вже навіть є завод, де усі працівники – роботи.

Каси самообслуговування у світі з’явилися років двадцять тому. В Україну прийшли у 2013-му і стають усе більш популярними. Це зменшує чергу і для супермаркетів вигідно: каси самообслуговування менші, тож можна зекономити торгову площу. Хоча повністю відмовитися від касирів у магазинах поки не готові.

Але це майбутнє не таке вже й далеке. Фахівці з Оксфордського університету підрахували: вже за десять-двадцять років зникнуть понад півсотні професій. Першими під удар потраплять галузі, які легко автоматизувати: будівельники, зварювальники чи ті ж касири. Зникнуть також бухгалтери, турагенти і навіть журналісти-новинарі. Це прогноз для США. В Україну суцільна автоматизація прийде трохи пізніше.

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Та коли б не настали зміни, готуватися до них треба уже зараз. Адже замість старих з’являться майже 200 нових професій, що потребуватимуть специфічних знань. Ілон Маск, наприклад, рекомендує вивчати інженерію, фізику та деякі пов’язані науки.

У майбутньому програмувати повинні будуть вміти вчителі і лікарі. Наприклад, з’явиться фах IT-лікаря, який може не лише встановити діагноз, але й написати програми для приладів та роботів.

Медичні комп’ютери беруть на себе рутинні процедури, скажімо, стеження за виконанням вправ. Натомість лікар має більше часу поміркувати над стратегією терапії і, зрештою, просто поспілкуватися з пацієнтом. Власне, вміння комунікувати у майбутньому буде теж на вагу золота, – прогнозують експерти. І у світі комп’ютерів дуже важливо залишатися людьми.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чим дивував Бест Робофест у Дніпрі.

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