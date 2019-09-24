Ящик пляшок назбирали за дві хвилини! Як місцеві чистять Карпати від сміття

Замість того щоб боротися зі сміттям, прикарпатець Євген Кузнєцов вирішив його приручити. Нині чоловік рятує від непотребу Карпати, привчає місцевих сміття сортувати та намагається його збувати. Євген живе незвичною мрією – хоче навести лад у радіусі 40 км довкола себе, хоч і розуміє, що зробити це непросто.

Відходи, що розкладаються сотні років, заполонили Карпати. Євген – один із тих, хто рятує гори. Разом із друзями та сином збирає непотріб.

Два роки тому пан Євген почав відходи сортувати. Та виявилося, місцеві не готові розділяти сміття, свідомих – одиниці. Колиба одна з перших відгукнулася на співпрацю. Власниця каже, за сортований непотріб отримують небагато. Але головне – він не потрапить до загального звалища.

Євген збирає сміття не тільки навколо Яремчі, а й у прилеглих селах і навіть районах. Хоче створити потужну команду однодумців, яких об’єднають чисті Карпати. Такого ж ставлення до довкілля чекає і від влади, але найперше – від самих українців.

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Стежка Довбуша – один із популярних маршрутів у курортній Яремчі. Тут сотні туристів щодня навіть у міжсезоння. З собою люди вгору несуть повні пляшки й пакети з їжею, та от порожні забрати з собою лінуються.

Тож, гори, туристичні стежки та береги річок – усе захаращене пластиком, склом, поліетиленом. Аби показати, скільки тут сміття, чоловіки рушають до річки. Ящик пляшок назбирали за дві хвилини.

Усе зібране Євген привозить додому. Вздовж дороги встановив контейнери для збору пляшок. Окремо під накриттям тримає макулатуру. Аби фасувати картон, купив спеціальний прес. Книжки складує окремо. Навіть повторно використовує лотки з-під яєць – їх люди забирають для розпалювання вогню, або садять розсаду.

На подвір’ї десятки ящиків із склом, сортовані за кольором і виробником. Найдешевша 60 копійок, дорожча – 80. Аби партію забрали на переробку, треба наскладати щонайменше 10 тис. пляшок. Окремо місце для битого скла. Чоловік згадує: спочатку сусіди дивувалися. Потім звикли. Він продовжує справу і навіть знайшов спосіб, як яремчанцям знімати стрес.

До слова, у столиці встановили 2,5 тис. спеціальних контейнерів. Окремо для скла, паперу та пластику.

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