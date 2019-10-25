Європротокол в Україні: як заповняти та переваги

У переповненому автомобілями місті один невірний рух може спричинити аварію.

Олександр їхав по окружній і його автівку зачепила фура. Пошкодження несерйозні, проте до європротоколу не звернулися. Викликали патруль поліції. За цей час затор збільшувався на очах. Олександр зізнається: за кермом вже десятки років, проте, як правильно заповнювати європротокол, не знає.

Страховку мають обидва водії. У цьому ж пакеті документів патруль поліції знаходить і європротокол.

Керівник патруля зізнається – інформації про європртокол і справді обмаль. Хоча останнім часом оформлюють його дедалі частіше, але після приїзду патруля.

В Україні європротокол запровадили ще у 2012 році. Разом з автоцивілкою, його безкоштовно видають страхові компанії. За статистикою, нині лише третину всіх ДТП оформлюють за допомогою європортоколу, у Європі цей показник понад 80%. У деяких балтійських країнах водіїв до цього документа привчали досить жорстко.

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Ще один стримуючий фактор – сума відшкодування. За європротоколом, це 50 тис. грн, з довідкою від поліції – 130. Більшість вважають, що пошкоджень більше і доведеться доплачувати. Але статистика доводить – середній розмір страхових виплат не перевищує 20 тис.

На користь єропротоколу швидкість страхових виплат. Більшість розрахунків відбуваються протягом місяця. Можна скористатися й електронним європротоколом, потрібен лише інтернет. До речі, він є ще більш ефективним, бо при заповненні перевіряються і страхові поліси, і власники автомобілів.

Страховики також нагадують – європротокол заповнюється якщо немає потерпілих, наявні автоцивілки в обох водіїв, один з кермувальників визнає свою провину і обидва тверезі. Якщо всі ці фактори дотримані – поліцію викликати не потрібно. А відповідно і погіршувати життя іншим учасникам дорожнього руху.

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