З 1 травня штрафуватимуть: де працюють камери фіксації порушень ПДР у Києві (КАРТА)

З першого травня запрацює довго обіцяна система відео та фото фіксації порушень правил дорожнього руху. У столиці встановили вже два десятки камер. У місцях де водії порушують найчастіше. Система фіксуватиме саме порушення та номер автівки. Потім інспектор все перевірить, оформить і власнику машини надішлють листа.

З березня цього року система працює у тестовому режимі. За перші півмісяця лише у столиці зафіксовано півмільйона порушень.

Київ вже встановив два десятки камер. На правому березі: вулиця Теліги, бульвари Чоколівський та Дружби народів, Героїв Сталінграда, Набережна та столичне Шосе. На лівому березі: на Троєщині, Броварському проспекті, вулиці Братиславській, Дніпровській набережній та на Харківській площі. Під контролем поліції і два мости – Північний та Південний.

Так звані листи щастя надсилатиме Укрпошта. Побачити штраф можна і в електронному кабінеті водія, або ж у додатку ДІЯ. Експерти переконані, лише відео та фото фіксація може суттєво змінити трагічну статистику на українських дорогах.

Факти ICTV раніше писали про те, як водіям нагадали про переваги швидкої на дорозі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.