Дуда запросив президента України на зустріч перед самітом країн-членів НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському приєднатися до зустрічі глав держав, які є членами НАТО, перед проведенням саміту Альянсу, що запланований на червень 2022 року.

Як заявив польський лідер під час пресбрифінгу, крім України на аналогічну зустріч запросили президента Грузії.

– Щодо майбутнього саміту НАТО. Я пропонував генеральному секретареві наступне: ми маємо провести зустрічі у форматі Україна-НАТО, а також Грузія-НАТО… Я вважаю, що ми маємо запросити Грузію на рівні глав держав, а також провести на такому ж рівні зустріч НАТО-Україна, – сказав президент Польщі.

Анджей Дуда наголосив, що це допоможе продемонструвати солідарність країн Заходу з Україною та Грузією.

– Ми не кидаємо їх напризволяще. Вони завжди були надійними партнерами НАТО і ми маємо продемонструвати, що Альянс їх не забуває, – додав польський лідер.

Він також висловив стурбованість через нарощування російських військ біля кордонів України та в Білорусі.

– Нас непокоїть ця ситуація. Бо така російська присутність істотно змінює архітектуру безпеки в Європі, особливо якщо ці війська (після навчань – Ред.) не повернуться на початкові місця своїх дислокацій, – сказав польський президент.

Нагадаємо, черговий саміт НАТО заплановано на 29-30 червня 2022 року у Мадриді.

Напередодні, 5 лютого, у Києві приземлився восьмий за рахунком літак із військовою допомогою від США. Попередній пакет оборонної підтримки від Вашингтона – 85 тонн боєприпасів для гранатометів – прибув до України 3 лютого.

Джерело: NATO