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Зайшли всередину за 15 хвилин до руйнації: як рятували собор Нотр-Дам

Нотр-Дам де Парі вистояв завдяки хоробрим французьким пожежникам.

Виявляється, вогнеборці зайшли всередину собору за 15-30 хвилин до його повної руйнації, і почали гасити зсередини. Завдяки цьому пам’ятку архітектури і цінності вдалося зберегти.

Тим часом французька поліція назвала попередню причину пожежі, кажуть, найімовірніше, це випадковість. Версію про навмисний підпал категорично спростовують.

Люди ж продовжують збирати гроші на відновлення Нотр-Даму – вже є майже 600 тисяч євро.

Читайте: Вісім століть зникають перед очима! Реакція світу на пожежу у Нотр-Дамі

Відновити потерпілий від сильної пожежі Собор Паризької Богоматері можна за 10-15 років, заявив Фредерік Летоффе – керівник французької федерації GMH, яка об’єднує будівельні компанії, що займаються реставрацією старовинних будівель.

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за розвитком подій навколопожежі у соборі Паризької Богоматері в онлайн-трансляції.

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