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Затори в Києві – снігопад паралізував столицю (КАРТА)

Затори в Києві через снігопад спостерігаються в різних районах столиці.

Затори в Києві – снігопад паралізував столицю (КАРТА)

Затори у Києві через снігопад утворилися від самого ранку, 6 лютого.

Станом на 8.30 ранку їх оцінюють у 7 балів.

Традиційно гальмують машини в районі центру. На правому березі ускладнено рух у районі станцій метро: Льва Толстого, Театральна, Університет.

Тягнуться також водії на проспекті Перемоги, які їдуть у бік центру. Сильна тягучка на цьому напрямку спостерігається від Повітрофлотського проспекту до Національного цирку України.

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На правому березі проблеми з рухом на проспекті Соборності, Дарницькому шосе і проспекті Генерала Ватутіна.

Також у зв’язку з аварією мереж Київводоканалу в районі Дорогожицька – вул. Іллєнка змінено графік руху тролейбусів № 19, 23, повідомляє КМДА.

Нагадаємо, погода в Україні на сьогодні очікується хмарною та подекуди з мокрим снігом.

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