Засуха в Одеській області: як аграрії планують збільшувати врожай

Навіть зливи не зупиняють тотальну посуху в південних регіонах. Кліматичні зміни перетворюють їх на спекотні й випалені сонцем місця, які постійно розширюються. У зоні ризикованого землеробства нині дві третини України.

Торік у деяких регіонах до чотирьох місяців не було дощів. Лише на Одещині за останні два роки мільярди збитків від втрачених врожаїв.

Аграрії донині закривають кредити та намагаються стабілізувати ситуацію. Єдиний порятунок – відновлення зрошувальних систем, порізаних на брухт та знищених після розпаду союзу.

Одещина стала одним з трьох регіонів країни, де запрацює програма відновлення зрошувальних систем та меліорації. Нині тут поливають всього 11% землі, цю площу планують збільшити майже наполовину.

Зокрема, проведуть реконструкцію чотирьох насосних станцій та магістрального каналу. Попередня вартість робіт – 200 млн грн. Наразі аграрії використовують два типи зрошення:

дощування – для великих площ зернових, вартість установки на гектар близько $2-3 тис.;

крапельна система – у декілька разів дешевша та універсальніша, підходить для посівів, а також садів, овочів та ягід.

Завдяки відновленню поливу вже наступного року в Одеській області очікують зібрати на чверть більше врожаю.

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