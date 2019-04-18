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Факти / Відео / Україна

Затишшя – спроба заскочити ЗСУ зненацька: бійці про тактику бойовиків

На передовій один наш військовий поранений. Під вогнем опинились околиці Світлодарська. Діапазон калібрів від снайперських гвинтівок, протитанкових рушниць до артилерійських снарядів.

Раптове кількатижневе затишшя на передовій було спробою окупантів заскочити українських бійців зненацька. І вдарили по позиціях бойовики не традиційно вночі, а на світанку.

Оголошений режим припинення вогню на фронті від сьогоднішньої ночі став знаком для окупантів – навпаки вогонь відкрити.

Дивіться: Свист куль над головою і прицільний вогонь: ЗСУ про тактику ворога під Мар’їнкою

Після великих калібрів бойовики спробували змусити бійців зав’язати стрілецький бій. Але намагання були марні. Тож за півгодини окупанти вгамувалися самотужки.

Вчора Факти ICTV писали, як бойовики з гранатометів вдарив по оборонцях Лебединського.

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