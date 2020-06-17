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Житло в будь-якій точці світу: як Booking та Airbnb принесли засновникам мільярди

Подорожувати країнами можна двома способами: завдяки турагенствам або ж самостійно. Деякі турфірми не викликають належної довіри, та ще й за свої послуги беруть чималий відсоток. Тож, все частіше мандрівники воліють планувати поїздки самостійно.

Сайт booking.com дозволяє легко і швидко забронювати номер в готелі будь-якої країни. А ресурс Airbnb надає можливість орендувати житло від господарів в будь-якій точці земної кулі. Обидві платформи – приклад успішного стартапу. Доходи ресурсів зробили їх творців мільярдерами.

Нині booking.com – світовий лідер в онлайн-туризмі. Ресурс переклали на понад 40 мов. Щодня на його сторінках представлено більш як 700 тис. об’єктів, розташованих в усіх країнах світу. Не відстає і сервіс Airbnb – його вважають вдалим прикладом того, як потрібно розвивати бізнес. Компанія надає мандрівникам можливість орендувати житло від господарів у будь-якій точці земної кулі.

Ідея створення ресурсу для бронювання житла раніше вже виникала у Білла Гейтса. Але його сайт тоді був недосконалим. Booking створив Герт-Ян Бруінсма. Він зв’язувався з керівниками готелів різних міст і просив їх надіслати брошури з фотографіями і описом номерів. Бруінсма сканував ці фото і викладав на сайт. У перші місяці на ресурсі було лише з десяток готелів, але номери в них користувач міг забронювати самостійно. Незабаром booking.com почав співпрацювати не лише з великими готелями, а й з малими дешевими хостелами. А ще злився з компанією з продажу авіаквитків. Відтоді ресурс має неабиякий попит.

Читайте: Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени

Ще одна легендарна платформа – Airbnb. Все почалося з дружби. 2008-го троє друзів – Нейтан Блечарзік, Джо Гебб і Брайан Ческі разом винаймали житло в Сан-Франциско. Втім, господар вирішив підвищити орендну плату. Грошей у хлопців не було, але на їхнє щастя, у місті якраз відбувалася масштабна тематична конференція для дизайнерів. Вона виявилася такою масштабною, що багато учасників не змогли знайти вільних місць у готелях. Тоді виникла ідея – здати в оренду свою вільну кімнату. Хлопці поклали три надувні матраци, зробили фото і виклали у блог як послугу Airbnb, тобто airbed and breakfast – надувне ліжко і сніданок. Так за вихідні друзям вдалося заробити тисячу доларів.

Успіх надихнув хлопців на створення сайту, де кожен зміг би здати в оренду свою квартиру чи будинок. Втім, чимало власників житла не розуміли, як можна поселити у себе незнайомців. Для цього команда Airbnb особисто спілкувалася з людьми, щоб зрозуміти, що треба виправити. Після кількох поправок, проект набрав популярності і ним зацікавилося безліч інвесторів. Секрет успіху обох ресурсів простий – будь-який бізнес має вирішувати реальну проблему. А якщо він ще й допомагає заощадити гроші – успіх йому практично гарантований.

В умовах карантину в Україні людям дедалі більше хочеться проводити час на свіжому повітрі, тому багато хто розглядає оренду будинку або дачі. Оголошень про оренду стає з кожним днем ​​більше. Порівняно з березнем 2009 року ціни на добову і помісячну оренду будинків у Київській області зросли на 5%. У середньому орендувати будинок можна за 28 000 грн в місяць, за подобову оренду будинку просять від 1500 грн.

Рейтинг вартості оренди квартир показав, що найдорожче винаймати квартиру в Києві, а найдешевше – в Луганській області. Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири за 2019 рік в Україні зросла до 3 701 грн.

Найдорожча оренда житла в Києві – 7 538 грн. Далі йдуть Одеська (5 429 грн) і Львівська області – 4 706 грн. Найдешевші квартири в Івано-Франківській області (2 231 грн), Сумській області (2 118 грн) і Луганській області (2 056 грн).

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