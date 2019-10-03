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Зміни до закону про столицю спрямовані проти киян – Кличко

Законопроект про столицю авторства нардепів від Слуги народу спрямований проти киян – переконаний мер Києва Віталій Кличко.

Якщо депутати ухвалять цей документ, то вони діятимуть не в інтересах людей. Зокрема, законопроект позбавляє киян права ухвалювати статут територіальної громади міста.

А Київську адміністрацію хочуть наділити функціями фактично правоохоронного органу. За словами мера, призначений голова КМДА зможе зупиняти рішення органів місцевого самоврядування. Серед іншого – рішення Київради вважатимуть ухваленими, якщо їх підтримає лише третина обранців. Тоді як тепер необхідні голоси більшості.

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Кличко обурився, що у законопроекті конкретно не визначено, за що відповідатимуть і які повноваження матимуть мер і голова КМДА. До того ж парламентський комітет схвалив законопроект без публічного обговорення, без висновків Венеційської комісії, поспіхом і нехтуючи багатьма положеннями Конституції – наголосив Віталій Кличко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада може розглядати звернення Кличка про дострокові вибори три місяці.

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