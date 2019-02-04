Бойовики зазнали втрат у живій силі та техніці.

Бійці ООС знищили командно-спостережний пункт бойовиків на окупованій Луганщині.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін.

За його словами, операція готувалася дуже ретельно, а її виконання зайняло 10-12 хвилин. Пряме влучення зі зброї ЗСУ знищило зенітку, яка стояла в “абсолютно безглуздо зробленому капонірі”.

Вогнем українських воїнів також було знищено автомобіль “МДБ” і пошкоджено КамАЗ. Крім цієї техніки бойовиків під обстріл потрапили ще два автомобілі.

Командний пункт після подвійного влучення було виведено з ладу, а бойовики зазнали втрат.

Читайте: Як довго триватиме “заморожений конфлікт” на Донбасі – прогноз Stratfor

– З 12-14 осіб, які перебувають у той момент там, в укриття через дорогу встигли перебігти тільки 8-9 людей, – повідомив волонтер.

Нагадаємо, на Донбасі бійці ООС подавили мінометну батарею російсько-окупаційних військ і знищили їхню зенітку.