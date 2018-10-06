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У Києві лоб у лоб зіткнулися авто – є постраждалі

У Києві сталася серйозна ДТП. Є постраждалі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на Столичному шосе. За фотографіями видно, що машини зіткнулися лоб у лоб – передня частина авто сильно розбита. Також видно, що ДТП сталося біля пішохідного переходу.

Про кількість потерпілих та їх стан не повідомляється.

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До речі, на Окружній дорозі у Києві у результаті ДТП перекинувся мікроавтобус.

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