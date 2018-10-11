Бизнесмену Владимиру Безруку после ранения провели операцию, его состояние стабильное.

Генеральный директор Юридической компании Легион Владимир Безрук, который был ранен в среду вечером на выходе из спортклуба Yod в Харькове, находится в стабильном состоянии, но со следователями еще не общался, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

– Потерпевшему проведена операция, состояние его стабильное. Ждем, что врачи разрешат общение с указанным лицом, – сказал Бех на брифинге в четверг, пишет Интерфакс-Украина.

Бех сообщил также, что полиция обнаружила автомат, из которого мог быть ранен Безрук.

Как сообщил Бех, следствие рассматривает ряд версий, среди которых покушение на умышленное убийство, совершенное в связи с коммерческой профессиональной деятельностью (на потерпевшего зарегистрировано 4 фирмы, связанные с охранной, юридической деятельностью, а также аграрной сферой), покушение на убийство из-за долговых обязательств как потерпевшего, так и лиц, которые были должны деньги ему, покушение на убийство из корыстных мотивов, мести или из-за распределения сфер влияния на аграрном рынке.

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Кроме того, следствие рассматривает версии покушения на убийство по заказу и покушения с целью запугивания, шантажа, мести или влияния другого характера на людей из окружения Безрука.

Как сообщалось, в Харькове из-за нападения на бизнесмена Безрука в среду, 10 октября, был обьявлен план Сирена.