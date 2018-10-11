Бізнесмену Володимиру Безруку після поранення проведено операцію, його стан стабільний.

Генеральний директор Юридичної компанії Легіон Володимир Безрук, який був поранений у середу ввечері на виході зі спортклубу Yod у Харкові, знаходиться в стабільному стані, але зі слідчими ще не спілкувався, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

– Потерпілому проведено операцію, стан його стабільний. Чекаємо, що лікарі дозволять спілкування з зазначеною особою, – сказав Бех на брифінгу в четвер, пише Інтерфакс-Україна.

Бех повідомив також, що поліція виявила автомат, з якого міг бути поранений Безрук.

Як повідомив Бех, слідство розглядає низку версій, серед яких замах на умисне вбивство, вчинене у зв’язку з комерційною професійною діяльністю (на потерпілого зареєстровано 4 фірми, пов’язані з охоронною, юридичною діяльністю, а також аграрною сферою), замах на вбивство через боргові зобов’язання як потерпілого, так і осіб, які були винні гроші йому, замах на вбивство з корисливих мотивів, помсти або через розподіл сфер впливу на аграрному ринку.

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Крім того, слідство розглядає версії замаху на вбивство на замовлення і замаху з метою залякування, шантажу, помсти або впливу іншого характеру на людей з оточення Безрука.

Як повідомлялося, в Харкові через напад на бізнесмена Безрука в середу, 10 жовтня, було оголошено план Сирена.