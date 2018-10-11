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На трассе под Херсоном обстреляли авто, есть раненые

На трассе Херсон-Феодосия-Керчь поздно вечером 10 октября неизвестные на авто обстреляли другую машину с людьми.

В результате стрельбы ранены двое мужчин, сообщает полиция Херсонской области.

– Около 21.10 на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне, – говорится в сообщении.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, в области введен оперативный план перехвата Сирена.

Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц.

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К слову, вчера вечером на выходе из спортивного клуба Yod в Харькове неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по бизнесмену. Мужчину ранили выстрелом в спину.

Фото: Pixabay

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