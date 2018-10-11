На трасі Херсон-Феодосія-Керч пізно ввечері 10 жовтня невідомі на авто обстріляли іншу машину з людьми.

Внаслідок стрілянини поранено двох чоловіків, повідомляє поліція Херсонської області.

– Близько 21.10 на автодорозі Херсон-Феодосія-Керч невідомі особи, які знаходились в автомобілі, обстріляли із невстановленої зброї інший легковий автомобіль. В результаті двоє чоловіків із пораненнями були госпіталізовані в медичний заклад в Херсоні, – йдеться у повідомленні.

Зловмисники зникли у невідомому напрямку, в області введено оперативний план перехоплення Сирена.

Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.

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До слова, вчора ввечері на виході зі спортивного клубу Yod у Харкові невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї по бізнесмену. Чоловіка поранили пострілом у спину.

Фото: Pixabay