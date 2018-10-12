На Кольцевой дороге в Киеве около 1.00 водитель Honda Accord Sport насмерть сбил двоих пешеходов-нарушителей.

Перед аварией они употребляли спиртные напитки недалеко от Кольцевой дороги, а затем решили перебежать четырехполосную магистраль в непредусмотренном месте, рассказал Информатору друг погибших.

Он пытался отговорить их, но друзья его не послушали.

Мужчины перешли три полосы, но в крайней левой двигался автомобиль Honda, водитель которого не смог избежать столкновения.

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Удар был такой силы, что пешеходов отбросило на несколько метров. Оба скончались на месте.

От удара серьезные повреждения получил и автомобиль. У машины разбита все передняя часть и лобовое стекло, водитель не пострадал.



В Киеве Honda насмерть сбила двоих пешеходов / 2 фотографии

К слову, на днях на Окружной дороге в Киеве в результате ДТП перевернулся микроавтобус.

Фото: Сергей Бумер/Информатор