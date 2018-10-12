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У Києві Honda на смерть збила двох пішоходів

На Кільцевій дорозі у Києві близько 1.00 водій Honda Accord Sport на смерть збив двох пішоходів-порушників.

Авто збило двох пішоходів

Перед аварією вони вживали спиртні напої неподалік від Кільцевої дороги, а потім вирішили перебігти чотирьохсмугову магістраль у непередбаченому місці, розповів Інформатору друг загиблих.

Він намагався відмовити їх, але друзі його не послухали.

Чоловіки перейшли три смуги, але в крайній лівій рухався автомобіль Honda, водій якого не зміг уникнути зіткнення.

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Удар був такої сили, що пішоходів відкинуло на кілька метрів. Обидва загинули на місці.

Від удару серйозні пошкодження отримав і автомобіль. У машини розбита все передня частина і лобове скло, водій не постраждав.

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У Києві Honda на смерть збила двох пішоходів / 2 фотографии

До слова, днями на Окружній дорозі у Києві у результаті ДТП перекинувся мікроавтобус.

Фото: Сергій Бумер/Інформатор

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