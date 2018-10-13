В Харькове мужчина убил товарища по бутылке, а его мясо решил съесть.

В Харькове мужчина после ссоры убил товарища по бутылке, отрезал ему голову, а на следующий день начал варить куски мяса и есть их, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Погибшим оказался 45-летний харьковчанин, который находился в розыске с 7 октября. Он работал инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен.

– К работникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в день исчезновения погибшего видели в компании двух мужчин, которые проводили время за бутылкой. Полицейские установили их личности. Это житель Великобурлукского района и его 20-летний сын. 13 октября их задержали. По месту жительства на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства, – говорится в сообщении.

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Задержанные познакомились с погибшим случайно, а потом вместе на улице употребляли алкоголь. Мужчины пригласили нового знакомого домой, где он был убит во время ссоры.

– На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, по свидетельствам парня, отец отваривал человеческое мясо и ел. 10 октября мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. Злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором, – говорится в сообщении.

Продолжается работа по установлению всех обстоятельств происшествия.

К слову, в Харькове убийца через балкон залез в квартиру 81-летней пенсионерки на втором этаже, убил женщину и еще неделю жил там вместе с трупом.

Фото: пресс-служба ГУНП Харьковской области