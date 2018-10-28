В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой в 5,7 баллов. Отголоски почувствовали в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Командеу.

В Румынии магнитуда толчков достигала 5,7 баллов, в то время как в Украине — до 3,5 баллов.

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В соцсетях сообщают, что землетрясение чувствовали жители Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского, Рени. Толчки также ощущались в Болгарии и Молдове.

Ранее Факты ICTV писали, что в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км.

Фото: dreamstime.