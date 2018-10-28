PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Землетрясение в Одессе: жители города почувствовали сильный толчок/

Землетрясение в Одессе: жители города почувствовали сильный толчок

В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой в 5,7 баллов. Отголоски почувствовали в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Командеу.

В Румынии магнитуда толчков достигала 5,7 баллов, в то время как в Украине — до 3,5 баллов.

Читайте: Землетрясение в Греции: глубокие трещины в асфальте и отключения света

В соцсетях сообщают, что землетрясение чувствовали жители Одессы, Измаила, Белгорода-Днестровского, Рени. Толчки также ощущались в Болгарии и Молдове.

Ранее Факты ICTV писали, что в Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Одессе избили и ограбили известного учителя-физика
Землетрясение в Греции: глубокие трещины в асфальте и отключения света
Пожар в Одессе: очевидцы сообщают о взрывах
Чоловік на паркані
Украл пиво и 30 минут звал на помощь – неудачная кража в Одессе
Землетрус
На Курилах произошло сильное землетрясение
Землетрус
На Гаити произошло землетрясение: 17 человек погибли
Лікарня
В Одессе школьник попал в больницу после избиения сверстниками
Шедеври архітектури в Україні
11 невероятных шедевров архитектуры Украины, которые стоит увидеть
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка