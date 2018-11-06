АвтоЄвроСила зробили попереджувальну акцію під КМДА, вимагаючи підтримки лібералізації розмитнення авто на іноземних номерах.
Відповідну заяву організація АвтоЄвроСила опублікували в відео на своїй сторінці в Facebook.
Так, активісти поставили машини біля будівлі мерії Києва на Хрещатику, палили фаєри і димові шашки.
Обіцяють, що блокуватимуть урядовий портал і принесуть під Кабмін яйця, зеленку, сміття, а також гуму, у разі, якщо законопроект про розмитнення авто на європейських номерах не буде прийнятий.
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Штурм яйцями і зеленкою: євробляхери окупували Хрещатик / 5 фотографий
Нагадаємо, Верховний суд не визнавав законними євробляхи.
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