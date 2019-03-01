В Польше украинский автобус, который ехал из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека госпитализировали.

Все пассажиры автобуса – граждане Украины, сообщает tvn24.

В польской полиции заявили, что причиной аварии стало колесо грузовика, попавшего в ДТП.

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Оторвавшееся колесо грузовика влетело в кабину автобуса, и он опрокинулся в кювет.

В результате аварии погиб водитель автобуса, еще двое пассажиров госпитализировали.

















В Польше попал в аварию автобус из Киева – есть жертвы / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Каире (Египет) в одном из пассажирских поездов произошел пожар, который унес десятки жизней.

Фото: tvn24.