В Польше украинский автобус, который ехал из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека госпитализировали.
Все пассажиры автобуса – граждане Украины, сообщает tvn24.
В польской полиции заявили, что причиной аварии стало колесо грузовика, попавшего в ДТП.
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Оторвавшееся колесо грузовика влетело в кабину автобуса, и он опрокинулся в кювет.
В результате аварии погиб водитель автобуса, еще двое пассажиров госпитализировали.
В Польше попал в аварию автобус из Киева – есть жертвы / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Каире (Египет) в одном из пассажирских поездов произошел пожар, который унес десятки жизней.
Фото: tvn24.
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