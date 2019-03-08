В ДТП у Київській області загинули п’ятеро людей, ще один постраждалий госпіталізований.
В селі Яблунівка Макарівського району Київської області в результаті аварії за участю легкового автомобіля загинули п’ятеро осіб.
Про це повідомляє ДСНС.
ДТП сталася внаслідок того, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.
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У ДСНС також повідомляють, що одного постраждалого було госпіталізовано до лікарні. Наразі про стан його здоров’я нічого не відомо.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві лоб в лоб зіткнулися фура і легковик.
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