В ДТП у Київській області загинули п’ятеро людей, ще один постраждалий госпіталізований.

В селі Яблунівка Макарівського району Київської області в результаті аварії за участю легкового автомобіля загинули п’ятеро осіб.

Про це повідомляє ДСНС.

ДТП сталася внаслідок того, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

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У ДСНС також повідомляють, що одного постраждалого було госпіталізовано до лікарні. Наразі про стан його здоров’я нічого не відомо.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві лоб в лоб зіткнулися фура і легковик.