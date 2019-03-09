PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Волині на смерть збили відомого журналіста

Журналіст Юрій Яцюк загинув під колесами авто у віці 57 років.

На Волині на смерть збили відомого журналіста

8 березня на автодорозі під Луцьком стався смертельний наїзд авто Volkswagen Golf на людей, які переходили проїжджу частину поза пішохідним переходом.

У результаті аварії загинув відомий волинський спортивний журналіст Юрій Яцюк. Чоловікові було 57 років.

  • image
  • image
На Волині на смерть збили відомого журналіста / 2 фотографии

40-річна жінка, яка з ним переходила дорогу, вижила, але в даний час перебуває у реанімації лікарні.

Читайте: У Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію

Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо порушення ПДР за ч. 2 ст. 286.

Нагадаємо, в ДТП у Київській області загинули п’ятеро людей.

Джерело: Поліція

Фото: Скріншот

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію
Смертельна ДТП на Київщині: загинули 5 людей
У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп
Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб
Volvo знизить максимальну швидкість своїх авто до 180 км/год
Масштабна ДТП у Києві: лоб в лоб зіткнулися фура і легковик
У Києві автомобіль з 5 іноземцями протаранив стовп
Масові ДТП у Москві: через сніг та ожеледицю зіткнулися близько 40 авто
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка