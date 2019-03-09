Журналіст Юрій Яцюк загинув під колесами авто у віці 57 років.

8 березня на автодорозі під Луцьком стався смертельний наїзд авто Volkswagen Golf на людей, які переходили проїжджу частину поза пішохідним переходом.

У результаті аварії загинув відомий волинський спортивний журналіст Юрій Яцюк. Чоловікові було 57 років.









На Волині на смерть збили відомого журналіста / 2 фотографии

40-річна жінка, яка з ним переходила дорогу, вижила, але в даний час перебуває у реанімації лікарні.

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Правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо порушення ПДР за ч. 2 ст. 286.

Нагадаємо, в ДТП у Київській області загинули п’ятеро людей.

Джерело: Поліція

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