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На Запоріжжі легковик з’їхав у кювет і перекинувся: три людини загинули

У Запорізькій області автомобіль Renault Koleos з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок аварії загинули три людини.

На Запоріжжі легковик з’їхав у кювет і перекинувся: три людини загинули

У Запорізькій області автомобіль Renault Koleos з’їхав з дамби в кювет і перекинувся.

Внаслідок аварії водій та двоє пасажирок загинули на місці.

Читайте: У Києві авто на величезній швидкості влетіло у тролейбус, загинув пасажир

Тіла загиблих з понівеченого автомобіля рятувальники випилювали спецтехнікою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві лоб в лоб зіткнулися фура і легковик.

Фото: depo

Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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