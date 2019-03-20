Около 12.00 20 марта на Бессарабской площади в Киеве между водителем такси и пассажиром произошла драка.

В центре Киева между водителем такси и пассажиром произошла драка.

Пассажир ударил таксиста в лицо и хотел выйти из машины. После этого водитель пытался задушить мужчину ремнем безопасности.

Водитель и пассажир рассказали разные версии инцидента.

Пассажир Евгений рассказал, что сумма проезда составила 200 гривен, и у него не хватило денег. Он предложил оплатить половину наличными, а остальную часть перевести на карту водителя.

По его словам, таксист отказался, потому что работает нелегально. Парень грубо послал водителя и попытался выйти, но таксист начал тащить его обратно в салон. Евгений ударил его в лицо.

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Таксист рассказал, что парень не предлагал оплатить проезд через карту. Вместо этого он грубо ответил, что у него нет денег.

Во время драки парень дважды ударил водителя по лицу и попытался выйти. Таксист вызвал полицейских.

По словам свидетелей, таксист пытался душить пассажира ремнем безопасности.

К приезду полиции участники конфликта успокоились и пассажир оплатил проезд наличными.

Правоохранители рассказали, что оба участника конфликта будут писать встречные заявления друг на друга.

















В Киеве таксист пытался задушить пассажира ремнем безопасности / 4 фотографии

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