Около 12.00 20 марта на Бессарабской площади в Киеве между водителем такси и пассажиром произошла драка.
В центре Киева между водителем такси и пассажиром произошла драка.
Пассажир ударил таксиста в лицо и хотел выйти из машины. После этого водитель пытался задушить мужчину ремнем безопасности.
Водитель и пассажир рассказали разные версии инцидента.
Пассажир Евгений рассказал, что сумма проезда составила 200 гривен, и у него не хватило денег. Он предложил оплатить половину наличными, а остальную часть перевести на карту водителя.
По его словам, таксист отказался, потому что работает нелегально. Парень грубо послал водителя и попытался выйти, но таксист начал тащить его обратно в салон. Евгений ударил его в лицо.
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Таксист рассказал, что парень не предлагал оплатить проезд через карту. Вместо этого он грубо ответил, что у него нет денег.
Во время драки парень дважды ударил водителя по лицу и попытался выйти. Таксист вызвал полицейских.
По словам свидетелей, таксист пытался душить пассажира ремнем безопасности.
К приезду полиции участники конфликта успокоились и пассажир оплатил проезд наличными.
Правоохранители рассказали, что оба участника конфликта будут писать встречные заявления друг на друга.
Напомним, в Киеве пьяный полицейский нанес многочисленные ранения ножом патрульному.