Близько 12.00 20 березня на Бессарабській площі в Києві між водієм таксі і пасажиром відбулася бійка.

У центрі Києва між водієм таксі і пасажиром відбулася бійка.

Пасажир вдарив таксиста в обличчя і хотів вийти з машини. Після цього водій намагався задушити чоловіка ременем безпеки.

Водій і пасажир розповіли різні версії інциденту.

Пасажир Євген розповів, що сума проїзду склала 200 гривень, і у нього не вистачило грошей. Він запропонував оплатити половину готівкою, а решту перевести на карту водія.

За його словами, таксист відмовився, тому що працює нелегально. Хлопець грубо послав водія і спробував вийти, але таксист почав тягнути його назад в салон. Євген вдарив його в обличчя.

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Таксист розповів, що хлопець не пропонував оплатити проїзд через карту. Замість цього він грубо відповів, що у нього немає грошей.

Під час бійки хлопець двічі вдарив водія по обличчю і спробував вийти. Таксист викликав поліцейських.

За словами свідків, таксист намагався душити пасажира ременем безпеки.

До приїзду поліції учасники конфлікту заспокоїлися і пасажир оплатив проїзд готівкою.

Правоохоронці розповіли, що обидва учасники конфлікту писатимуть зустрічні заяви один на одного.

















У Києві таксист намагався задушити пасажира ременем безпеки / 4 фотографии

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