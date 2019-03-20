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Факты / Происшествия

В Италии водитель угнал автобус со школьниками и поджег

В Италии водитель поджег автобус, в котором школьники ехали на экскурсию.

В Италии водитель угнал автобус со школьниками и поджег

Поджег произошел в муниципалитете Сан-Донато-Миланезе недалеко от Милана.

Выходец из Сенегала, который был за рулем автобуса остановил транспорт и выгнал всех школьников.

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Потом он облил зажигательной смесью сиденья, пол автобуса и поджег.

Ни водитель, ни школьники серьезно не пострадали.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье водитель Hummer не уступил дорогу маршрутке и столкнулся с ней.

Источник: Milano Today

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