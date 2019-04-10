Сьогодні у місті Новоукраїнка Кіровоградської області автомобіль влетів у локомотив потяга. У результаті зіткнення водій загинув на місці.

На Кіровоградщині Chevrolet, ігноруючи заборонний сигнал семафора, виїхав на залізничний переїзд. Там легковик і зіткнувся з потягом.

Від зіткнення авто перетворилося на консервну банку, а водій від отриманих травм загинув ще до прибуття швидкої допомоги.

Інформацію про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК. Обставини події встановлюють слідчі.

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До речі, під Києвом на Вишгородській трасі автомобіль Volkswagen з’їхав з дороги на ділянку ремонту, кілька раз перекинувся і загорівся. Серйозно постраждали дві людини.