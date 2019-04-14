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Факты / Происшествия

Отбойник прошил машину насквозь под Харьковом, погиб пассажир

В поселке Русская Лозовая (Харьковская область) на автодороге Харьков – Щербаковка ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в отбойник.

дтп под харьковом

На автодороге Харьков – Щербаковка ВАЗ-2110 при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником, который прошил автомобиль насквозь.

В результате ДТП погиб 33-летний пассажир и еще двое пострадали.

Читайте: Сделал несколько кульбитов и загорелся: в ДТП под Киевом пострадали двое

35-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.

31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Ранее Факты ICTV писали о ДТП в Днепре, где грузовик снес 11 автомобилей из-за отказа тормозов.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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