В поселке Русская Лозовая (Харьковская область) на автодороге Харьков – Щербаковка ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в отбойник.
На автодороге Харьков – Щербаковка ВАЗ-2110 при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником, который прошил автомобиль насквозь.
В результате ДТП погиб 33-летний пассажир и еще двое пострадали.
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35-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности.
31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы.
Ранее Факты ICTV писали о ДТП в Днепре, где грузовик снес 11 автомобилей из-за отказа тормозов.
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